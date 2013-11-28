Samsung Galaxy S Advance e aggiornamento Jelly Bean, riecco i messaggi su Facebook

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ed il suo aggiornamento Jelly Bean vedono emergere una situazione per certi versi tormentata per gli utenti. Anche in questi giorni, infatti, gli utenti che hanno deciso di portare a termine l’acquisto dello smartphone in Italia hanno provato ad ottenere informazioni più dettagliate in merito ai tempi di uscita dell’update. Come sempre avviene in questi casi, però, è necessario evidenziare che Samsung Italia non ha la più pallida idea di quale sia la reale situazione riguardante il processo di diffusione del firmware qui da noi, affermando attraverso la propria pagina Facebook che appena saranno disponibili maggiori dettagli, questi verranno comunicati prontamente. Come anticipato nei giorni scorsi, calano sempre più le probabilità di fare questo passo durante il 2013.