Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 a giorni?

28/11/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere l’aggiornamento Android 4.3 nel giro di poche settimane, alla luce delle ultime novità apparse in Rete. Nello specifico, da qualche giorno a questa parte è possibile soffermarsi sui rilasci che sono stati garantiti agli utenti che hanno deciso di acquistare il dispositivo in Canada. In un contesto di questo tipo, alla luce delle novità che stanno emergendo di recente dal mondo Samsung, è facile immaginare che anche in Italia non dovremmo attendere più di tanto per toccare con mano i plus che sono legati al suddetto aggiornamento. Per ora, Samsung Italia tace sulla questione, alimentando lo scetticismo degli utenti, ma a breve dovremmo saperne finalmente di più su una questione decisamente delicata per gli oltre sessanta milioni di utenti che l’hanno acquistato.

Samsung Galaxy S4 Advance vs Samsung Galaxy S4, schede tecniche a confronto

Samsung Galaxy S Advance e aggiornamento Jelly Bean, riecco i messaggi su Facebook

