Samsung Galaxy S4 Advance vs Samsung Galaxy S4, schede tecniche a confronto

[caption id="attachment_6204" align="aligncenter" width="300"] Samsung Galaxy S4 Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S4 Advance rappresenta l’ennesima variante al Samsung Galaxy S4, lanciato sul mercato poco più di sei mesi fa. Inevitabile che, dopo l’annuncio da parte del colosso coreano, in queste ore si parli tantissimo delle differenze tra le schede tecniche dei due modelli, considerando che il brand coreano è chiamato ad una prova importante, nel tentativo di aumentare le vendite di questa famiglia di smartphone. In particolare, a differenza del Samsung Galaxy S4 che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, il Samsung Galaxy S4 Advance può contare sul passaggio dal processore Qualcomm Snapdragon 600 al più recente Snapdragon 800. Inoltre, il supporto alle reti LTE-A, dovrebbe garantire una velocità di download decisamente superiore, mentre il prezzo di listino, almeno in Francia, dovrebbe essere fissato a 689 euro.