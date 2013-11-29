Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean per i modelli brandizzati: la situazione
di Redazione
29/11/2013
[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance non vedrà mettere piede in Italia l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean in tempi brevi. Ormai è certo, infatti, quale sia l’approccio da parte delle varie compagnie telefoniche, chiamate a fornire una risposta agli utenti che si sono portato a casa il modello nelle differenti versioni in cui è stato concepito. In questo particolare contesto, più in particolare, si può notare un trend senza precedenti, se si pensa che nessun vettore sta assumendo una posizione sul tema, dando appunto l’impressione che in questo momento sia impossibile prevedere una data di uscita per Android Jelly Bean, relativamente al Samsung Galaxy S Advance e a prescindere dalla sua versione. Quale sarà la prossima mossa da parte della casa produttrice?
Redazione
