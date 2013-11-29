Samsung Galaxy S3, nuovo download per l'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede emergere proprio nel corso delle ultime ore un nuovo download per l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Stiamo parlando di una variante differente, rispetto a quella che è in commercio qui in Italia, considerando che il riferimento cade sullo smartphone che è in commercio negli Stati Uniti, attraverso l'operatore Sprint e con il modulo LTE. Insomma, sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di riscontrare la sua presenza anche in Italia, ma va detto che il brand coreano sembra essere piuttosto vivo in questo frangente, con ottime prospettive per l'utenza in possesso di un Samsung Galaxy S3. Gli utenti che vogliono portare a termine il download di Android 4.3 per questa ulteriore versione del Samsung Galaxy S3, possono collegarsi a questa pagina.