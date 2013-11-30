Caricamento...

Samsung Galaxy S4 incendiato, scandalo o falso?

30/11/2013

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è agli stessi livelli degli iPhone di ultima generazione, per quanto concerne la questione del surriscaldamento. Nello specifico, in settimana è giunta una notizia direttamente dalla Liguria, dove un ragazzo avrebbe riportato una ferita alla mano, a causa dell’autocombustione del proprio dispositivo, con tanto di foto pubblicata in Rete. Al momento, è importante precisarlo, non vi sono prese di posizione ufficiali da parte della casa produttrice, che probabilmente sta prendendo tempo in attesa di capire se si è trattato di un fatto isolato, ma soprattutto se tutto è nato dalla scarsa attenzione dell’utente stesso, oppure da un reale problema relativo al Samsung Galaxy S4. Ancora pochi giorni, dunque, e ne sapremo di più su questo nuovo caso relativo al popolare device Android.

