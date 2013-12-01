Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso: giungono novità

01/12/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è sempre più fermo, per quanto riguarda la questione dell’aggiornamento Jelly Bean, ma il prezzo più basso presenta novità. Se da un lato abbiamo coloro che hanno acquistato il modello profondamente delusi, a causa dell’enorme ritardo accumulato dalla casa produttrice nel rilascio del tanto discusso firmware, allo stesso tempo non si possono trascurare le occasioni per chi ancora non si è portato a casa il dispositivo in questione. In particolare, grazie al sito Techmania.it, è possibile andare incontro alla promozione, con cui il Samsung Galaxy S Advance può essere acquistato con una spesa pari a soli 155 euro, per quello che è uno dei migliori rapporti tra qualità e prezzo, da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato.

