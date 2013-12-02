Samsung Galaxy S4, download della ROM Android 4.4 estratta dall'S4 Google Edition
di Redazione
02/12/2013
[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 fa un passo in avanti estremamente interessante, per quanto concerne il download della ROM Android 4.4, estrapolata dal Samsung S4 Google Edition. In un contesto di questo tipo, più in particolare, è possibile mettere in evidenza che il solito forum XDA ha generato la soluzione software che consente di testare l'update in questione anche sul Samsung Galaxy S4 internazionale, vale a dire quello che è stato commercializzato anche in Italia. A quanto pare, le modifiche apportate al firmware consentono di andare incontro a standard di stabilità decisamente sopra alla media, per la felicità degli utenti più esperti in giro per il mondo. Per il download di questa nuova soluzione software dedicata al Samsung Galaxy S4, è possibile collegarsi a questa pagina.
