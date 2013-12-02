Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance con l'aggiornamento Android 4.3: ecco il video

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance può sfruttare tutti i plus legati all'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, anche se in via non ufficiale. E' quanto emerge dalla Rete, grazie alle recenti novità associate alla cosiddetta CyanogenMod 10.2, basata proprio sul suddetto firmware è in grado di garantire allo smartphone un update insperato, considerando le grandi difficoltà che il colosso coreano sta incontrando, nel rendere disponibile l'aggiornamento ufficiale ad Android Jelly Bean 4.1.2. Curioso il fatto che, come emerge dal video che riportiamo di seguito, il Samsung Galaxy S Advance pare non andare incontro a grossi problemi di stabilità, una volta portata a termine l'installazione di Android 4.3. Di seguito, comunque, il filmato che ci mostra il Samsung Galaxy S Advance con Android 4.3 a bordo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 con Samsung Knox

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, download della ROM Android 4.4 estratta dall'S4 Google Edition

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015