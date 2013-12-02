Samsung Galaxy S Advance con l'aggiornamento Android 4.3: ecco il video

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance può sfruttare tutti i plus legati all'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, anche se in via non ufficiale. E' quanto emerge dalla Rete, grazie alle recenti novità associate alla cosiddetta CyanogenMod 10.2, basata proprio sul suddetto firmware è in grado di garantire allo smartphone un update insperato, considerando le grandi difficoltà che il colosso coreano sta incontrando, nel rendere disponibile l'aggiornamento ufficiale ad Android Jelly Bean 4.1.2. Curioso il fatto che, come emerge dal video che riportiamo di seguito, il Samsung Galaxy S Advance pare non andare incontro a grossi problemi di stabilità, una volta portata a termine l'installazione di Android 4.3. Di seguito, comunque, il filmato che ci mostra il Samsung Galaxy S Advance con Android 4.3 a bordo.