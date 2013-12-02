Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 con Samsung Knox

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede temporaneamente sospeso il processo di diffusione dell’aggiornamento Android 4.3, alla luce di alcuni bug segnalati. Come emerso poco meno di due settimane fa, più in particolare, abbiamo avuto modo di notare che il device è finito nel mirino della critica per la tenuta della connessione WiFi, ma anche per la durata della batteria. In tanti hanno poi notato che l’aggiornamento non presenta ancora alcun riferimento al pacchetto Samsung Knox, al punto che gli addetti ai lavori prevedono che con la ripresa della distribuzione di Android 4.3, possa essere proprio questa una delle novità presentate dal colosso coreano. Insomma, sono ancora diversi i nodi da sciogliere attorno al Samsung Galaxy S3, ma le prossime settimane potrebbero presentare novità davvero interessanti.