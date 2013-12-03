Caricamento...

Samsung Galaxy S4, aggiornamento I9505XXUEMK9 anche per i Vodafone

03/12/2013

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede emergere buone notizie in questo inizio di settimana, per quanto concerne la diffusione dell’aggiornamento Android 4.3. In un contesto di questo tipo, infatti, è possibile sottolineare che il modello brandizzato Vodafone è andato incontro ad una nuova versione del tanto atteso firmware, considerando che l’azienda ha rilasciato il firmware I9505XXUEMK9. Stando a quanto trapelato nel corso degli ultimi giorni, più in particolare, l’aggiornamento pare sia stato pensato per garantire al dispositivo una maggiore stabilità, rispetto a quanto trapelato le scorse settimane, quando un primo update ad Android 4.3 è stato messo a disposizione di coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S4 no brand o Vodafone. Si attende il rilascio anche per le restanti versioni dello smartphone in commercio in Italia.

