Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance, pessima situazione per l'aggiornamento Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 seriamente a rischio. Sono diversi gli addetti ai lavori che, nel corso degli ultimi giorni, hanno messo in evidenza il fatto che il modello potrebbe non ricevere più il firmware in questione, considerando che in tanti mesi la casa produttrice coreana non è stata in grado di trovare la soluzione software per mettere alle spalle i tanti bug segnalati dagli utenti. Insomma, in un contesto di profonda incertezza, la possibilità che il Samsung Galaxy S Advance non riceva più Android Jelly Bean è come non mai dietro l’angolo, fermo restando che, almeno per ora, l’azienda ha deciso di non assumere una posizione definitiva in questo particolare frangente.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2, nuovo download per l'aggiornamento Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, aggiornamento I9505XXUEMK9 anche per i Vodafone

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015