Samsung Galaxy S Advance, pessima situazione per l'aggiornamento Jelly Bean

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 seriamente a rischio. Sono diversi gli addetti ai lavori che, nel corso degli ultimi giorni, hanno messo in evidenza il fatto che il modello potrebbe non ricevere più il firmware in questione, considerando che in tanti mesi la casa produttrice coreana non è stata in grado di trovare la soluzione software per mettere alle spalle i tanti bug segnalati dagli utenti. Insomma, in un contesto di profonda incertezza, la possibilità che il Samsung Galaxy S Advance non riceva più Android Jelly Bean è come non mai dietro l’angolo, fermo restando che, almeno per ora, l’azienda ha deciso di non assumere una posizione definitiva in questo particolare frangente.