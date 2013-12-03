Samsung Galaxy S2, nuovo download per l'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 ancora avvolto nel mistero, relativamente alle sue prossime novità firmware ufficiali, ma ora c'è un nuovo download per l'aggiornamento Android 4.3. Stiamo parlando della nuovissima SlimBean, che consente ai tanti utenti che hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone in questi due anni di sfruttare tutti i plus che sono legati al suddetto firmware, senza alcuna limitazione. Difficile esprimere giudizi sul pacchetto software, ma i primi commenti da parte degli utenti che hanno avuto modo di testarlo, sembrano essere quantomeno incoraggianti per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2. Gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 e che vogliono portare a termine l'installazione di Android 4.3, possono accedere a questa pagina.