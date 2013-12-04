Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, nuova versione di Android 4.3 per tutti in settimana

04/12/2013

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ormai davvero prossimo ad una svolta, in considerazione del fatto che una nuova versione di Android 4.3 sembra sarà disponibile per tutti in settimana qui in Italia, a prescindere dalla versione che gli utenti hanno deciso di acquistare nel corso degli ultimi sei mesi. E' quanto emerge da un recente report dei vari update che hanno visto la luce in Europa, se si pensa che il colosso coreano ha distribuito l'aggiornamento Android 4.3 nei vari Paesi alla velocità della luce. In particolare, dovrebbe essere il modello marchiato Tre, dando una sguardo alla storia recente di Samsung, a fare più velocemente questo step, considerando anche i feedback positivi ottenuti dalla casa produttrice in questo particolare frangente, con il suo Samsung Galaxy S4.

