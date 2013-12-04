Samsung Galaxy S Advance, l'aggiornamento non è una priorità adesso

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance potrebbe non ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean, alla luce di un trend preoccupante. Nel corso degli ultimi giorni, grazie soprattutto a MarcopoloShop, abbiamo potuto notare che il prezzo dello smartphone è letteralmente crollato, scendendo in alcuni casi addirittura a 120 euro. E’ la testimonianza del fatto che il modello, in sé per sé, sta perdendo valore più velocemente di quanto potesse essere lecito aspettarsi e, almeno per ora, in questo contesto non è lecito aspettarsi delle novità, per quanto concerne l’aggiornamento Android Jelly Bean. L’azienda, come sempre, non si espone, affermando di non avere ulteriori informazioni sui tempi di uscita del firmware, ma appare ovvio che il Samsung Galaxy S Advance non sia una priorità, almeno per ora.