Samsung Galaxy S2, aggiornamento meno lontano con il Samsung Galaxy S2 Plus

Redazione Avatar

di Redazione

04/12/2013

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è più vicino all’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 qui in Italia. In settimana, infatti, è arrivato l’annuncio a proposito della diffusione del suddetto update, per coloro che hanno deciso di acquistare nel nostro Paese il cosiddetto Samsung Galaxy S2 Plus, nella sua versione no brand. E’ giunta, pertanto, la parola fine ad una lunga telenovela, che potrebbe parallelamente aprire le porte anche al possibile rilascio di Android Jelly Bean 4.2.2 per lo stesso Samsung Galaxy S2, considerando anche le diverse analogie tra i due smartphone. Va fatto presente, comunque, che l’azienda ha deciso di non sbilanciarsi ancora, in merito alla possibile uscita del firmware per uno smartphone  che ha potuto godere di un grande successo in Italia e nel resto d’Europa.

