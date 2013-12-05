Samsung Galaxy S4 Tim, aggiornamento Android 4.3 prossimo all'uscita

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="300"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 per tutte le versioni in commercio in Italia a stretto giro. E’ quello che emerge, prendendo in esame la posizione della compagnia telefonica Tim, che, pur non fornendo informazioni precise sotto questo punto di vista, ha lasciato intendere che la svolta dovrebbe essere imminente per il target in questione. Insomma, nonostante sia stato precisato che le tempistiche differenti di rilascio tra una versione brandizzata e l’altra dipendano da svariati fattori, allo stesso tempo si ha la netta sensazione che il gap tra un Samsung Galaxy S4 marchiato e l’altro non dovrebbe essere significativo, garantendo in questo modo l’aggiornamento Android 4.3 a tutti in un arco temporale davvero ristretto, mettendo la parola fine a questa storia.