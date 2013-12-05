Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Tim parla di Android Jelly Bean

05/12/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance incapace di regalare novità positive in questo periodo, considerando che anche Tim ha parlato di Android Jelly Bean. Come avviene spesso e volentieri con la divisione italiana della casa produttrice, più in particolare, è emerso che anche in questa circostanza la compagnia telefonica è incapace di fornire maggiori dettagli sulla tempistica necessaria per andare incontro ad un update a dir poco atteso da tantissimi utenti. In un contesto di questo tipo, più in particolare, appare evidente che i tempi necessari per il Samsung Galaxy S Advance Tim e per tutti gli altri dispositivi brandizzati, rischiano seriamente di essere molto più lunghi rispetto al modello no brand, ma la situazione generale, almeno per ora, rende impossibile qualunque tipo di previsione.

