Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 pronto alla nuova uscita

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede emergere indicazioni positive, relativamente all'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Nonostante l'update sia stato sospeso, come evidenziato nei giorni scorsi da Samsung UK, non si può trascurare il fatto che i bug segnalati erano stati simili a quelli emersi con il suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S4. Proprio in questi giorni, nello specifico, il processo diffusione di Android 4.3 per lo stesso Samsung Galaxy S4 è ripreso a pieno ritmo, facendo aumentare in modo deciso le speranze di coloro che sperano di fare questo passo entro la fine del 2013. La stessa Samsung UK ha fatto sapere che vi saranno delle importanti novità a breve, al dì là del fatto che non sono state fornite date certe per il rilascio del tanto discusso aggiornamento.