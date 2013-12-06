Aggiornamento Samsung Galaxy S4, nuovo firmware Android 4.3 in tutta Europa

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 arrivato ad un punto cruciale, considerando che un nuovo firmware Android 4.3 comincia ad essere disponibile in tutta Europa. In particolare, nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di assistere al suo sbarco non solo in Italia, in riferimento ai modelli marchiati Vodafone, ma anche in Francia, dove questo passo è stato fatto anche per coloro che hanno deciso di acquistare il modello attraverso l’operatore SFR. Impossibile dire con certezza quando l’update sarà reso disponibile anche per il Samsung Galaxy S4 in commercio in Italia tramite le compagnie telefoniche Wind, Tre e Tim, ma la piena diffusione del firmware dovrebbe essere effettivamente questione di pochi giorni, salvo sorprese che nessuno si augura in uno scenario di questo tipo.