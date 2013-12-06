Samsung Galaxy S Advance, novità sull'aggiornamento Android 4.4

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4 solo attraverso ROM concepite dagli sviluppatori. E’ questa la sensazione che si può maturare nel corso degli ultimi giorni, visitando la pagina Facebook di Samsung Italia, considerando che è giunta una domanda specifica sul tema da parte di un utente. La questione, però, non ha sortito alcun effetto e Samsung Italia ha preferito sorvolare, a testimonianza del fatto che, ad oggi, non sembrano esserci presupposti per andare incontro ad un update di questo tipo. Resta da definire un altro argomento delicato, quello relativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, ma in questa circostanza si può evidenziare che l’azienda non è in grado di fornire date ufficiali a coloro che cercano informazioni in merito.