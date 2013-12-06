Samsung Galaxy S2 senza l'aggiornamento Android 4.2.2, cresce l'ansia degli utenti

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="318"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 rischia davvero di non toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2? Le sensazioni, sotto questo punto di vista non sono particolarmente positive, considerando che nemmeno il lancio del fimrware per il Samsung Galaxy S2 Plus ha indotto la casa produttrice ad assumere una posizione definitiva sull’argomento per il popolare smartphone. In un contesto di questo tipo, si accentua la sensazione che il Samsung Galaxy S2 possa essere privato dell’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 per motivi puramente commerciali, considerando che la scheda tecnica dello smartphone è perfettamente compatibile con il dispositivo, Insomma, c’è poco da essere ottimisti per tutti coloro che sperano di fare questo passo con il nuovo Samsung Galaxy S2 nelle prossime settimane.