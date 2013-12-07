Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, nuove disponibilità dell'aggiornamento Android 4.3 via OTA

Redazione Avatar

di Redazione

07/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 via OTA anche per i modelli TIM. E’ quanto emerge nel corso degli ultimi giorni, attraverso alcune segnalazioni degli utenti che hanno avuto modo di riscontrare la presenza del suddetto update. Al momento è impossibile maturare opinioni “sicure” sulla tenuta del Samsung Galaxy S4, in seguito all’installazione del più recente aggiornamento basato sul sistema operativo Android 4.3, anche se le prime impressioni sembrano essere piuttosto positive per il target in questione. Non resta che aspettare i prossimi giorni, quando finalmente il firmware sarà diffuso su larga scala, e probabilmente anche per le altre versioni del modello che sono distribuite qui nel nostro Paese. Riuscirà il Samsung Galaxy S4 a superare tutti i testi di stabilità?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance tra aggiornamento e prezzo basso, nuova svolta

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2 senza l'aggiornamento Android 4.2.2, cresce l'ansia degli utenti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018