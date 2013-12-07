Samsung Galaxy S4, nuove disponibilità dell'aggiornamento Android 4.3 via OTA

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 via OTA anche per i modelli TIM. E’ quanto emerge nel corso degli ultimi giorni, attraverso alcune segnalazioni degli utenti che hanno avuto modo di riscontrare la presenza del suddetto update. Al momento è impossibile maturare opinioni “sicure” sulla tenuta del Samsung Galaxy S4, in seguito all’installazione del più recente aggiornamento basato sul sistema operativo Android 4.3, anche se le prime impressioni sembrano essere piuttosto positive per il target in questione. Non resta che aspettare i prossimi giorni, quando finalmente il firmware sarà diffuso su larga scala, e probabilmente anche per le altre versioni del modello che sono distribuite qui nel nostro Paese. Riuscirà il Samsung Galaxy S4 a superare tutti i testi di stabilità?