Samsung Galaxy S Advance tra aggiornamento e prezzo basso, nuova svolta

Il Samsung Galaxy S Advance non riceverà l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean a breve termine. E' questa la conclusione alla quale si può arrivare in questi giorni, considerando l'approccio avuto dalla casa produttrice all'interno dei social network, dove viene dichiarato continuamente che al momento non vi sono informazioni da rilasciare in merito. In questo particolare ambito, dunque, possiamo evidenziare che c'è una proliferazione di nuove offerte per gli utenti che ancora non hanno acquistato un Samsung Galaxy S Advance, come nel caso di Saturn. Il rivenditore in questione, infatti, consente di chiudere l'acquisto dello smartphone con una spesa pari soli 149 euro, fermo restando che l'offerta è limitata a poco meno di duemila pezzi. Ora non si può fare altro che attendere l'aggiornamento Jelly Bean.