Aggiornamento Samsung Galaxy S4 no brand, link al download di Android 4.3 I9505XXUEMK8

09/12/2013

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 no brand sta ricevendo in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, in riferimento al firmware I9505XXUEMK8. E’ quanto emerge attraverso SamMobile, con l’update in questione che dovrebbe migliorare in modo significativo la stabilità e la fluidità del modello, mettendo da parte una serie di fastidiosi bug. Al momento, è impossibile affermare quando tutti saranno in grado di portare a termine il download via OTA, ma i riscontri avuti con gli smartphone brandizzati Tim sembrano essere piuttosto incoraggianti sotto questo punto di vista, con la prospettiva di chiudere il cerchio in pochissimi giorni. Gli utenti che sono interessati a portare a termine il suddetto aggiornamento via Odin per il proprio Samsung Galaxy S4 no brand, possono collegarsi a questa pagina.

