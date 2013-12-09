Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance, l'aggiornamento Android 4.1.2 sarà l'ultimo?

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance riceverà con ogni probabilità l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti i modelli che sono in distribuzione sul mercato, ma questo, evidentemente, sarà l’ultimo update ufficiale che sarà garantito allo smartphone, come del resto rischia di avvenire per un modello più evoluto, come il Samsung Galaxy S2. In particolare, un utente ha chiesto informazioni in merito, con un particolare riferimento ad Android Jelly Bean 4.2.2, ma la risposta dell’azienda è stata piuttosto vaga, lasciando intendere che difficilmente si andrà oltre un update che, tra l’altro, sta facendo molto discutere nel corso delle ultime settimane. Insomma, il 2013 è stato denso di delusioni per tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S Advance.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 ripreso ufficialmente

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 no brand, link al download di Android 4.3 I9505XXUEMK8

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015