Samsung Galaxy S Advance, l'aggiornamento Android 4.1.2 sarà l'ultimo?

Il Samsung Galaxy S Advance riceverà con ogni probabilità l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti i modelli che sono in distribuzione sul mercato, ma questo, evidentemente, sarà l'ultimo update ufficiale che sarà garantito allo smartphone, come del resto rischia di avvenire per un modello più evoluto, come il Samsung Galaxy S2. In particolare, un utente ha chiesto informazioni in merito, con un particolare riferimento ad Android Jelly Bean 4.2.2, ma la risposta dell'azienda è stata piuttosto vaga, lasciando intendere che difficilmente si andrà oltre un update che, tra l'altro, sta facendo molto discutere nel corso delle ultime settimane. Insomma, il 2013 è stato denso di delusioni per tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S Advance.