Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 ripreso ufficialmente

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5732" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo nuovamente l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 in giro per il mondo. Secondo quanto riportato da una fonte come SamMobile, infatti, pare che l’update per il popolare device sia ripreso ufficialmente nel Regno Unito, anche se non sono stati forniti link al download via Odin per portare a termine l’installazione. La notizia è senza ombra di dubbio positiva, ma è necessario tenere a mente il fatto che potrebbe essere necessario attendere ancora del tempo, prima di fare questo step qui in Italia, senza dimenticare che il suddetto aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 risulta ancora non disponibile via OTA. Altro elemento cruciale, poi, si riferisce alla perdurante assenza di soluzioni software in questo aggiornamento Android 4.3, come Samsung KNOX.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, aggiornamento sulle offerte

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, l'aggiornamento Android 4.1.2 sarà l'ultimo?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015