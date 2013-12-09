Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 ripreso ufficialmente

[caption id="attachment_5732" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo nuovamente l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 in giro per il mondo. Secondo quanto riportato da una fonte come SamMobile, infatti, pare che l’update per il popolare device sia ripreso ufficialmente nel Regno Unito, anche se non sono stati forniti link al download via Odin per portare a termine l’installazione. La notizia è senza ombra di dubbio positiva, ma è necessario tenere a mente il fatto che potrebbe essere necessario attendere ancora del tempo, prima di fare questo step qui in Italia, senza dimenticare che il suddetto aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 risulta ancora non disponibile via OTA. Altro elemento cruciale, poi, si riferisce alla perdurante assenza di soluzioni software in questo aggiornamento Android 4.3, come Samsung KNOX.