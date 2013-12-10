Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, aggiornamento sulle offerte
di Redazione
10/12/2013
[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso vede emergere un importante aggiornamento sulle offerte, alla luce delle ultime novità che giungono dalla Rete. In particolare, complice il lancio sul mercato di nuovi dispositivi concorrenti, il modello Android può essere ora acquistato con un esborso appena superiore ai 400 euro, per la felicità di coloro che sono alla ricerca di occasioni in questo particolare contesto. Si tratta della promozione da parte del sito SeTelefonando, ma, allo stesso tempo, va tenuto in considerazione il fatto che molti store stanno ormai raggiungendo questi livelli. Se si pensa che il device sta ricevendo in questi giorni l'aggiornamento del sistema operativo Androdi 4.3 e che a breve ci si potrà imbattere in Android Kit Kat 4.4, la questione diventa estremamente interessante.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S Advance e aggiornamento Android 4.4, ecco la situazione
Articolo Successivo
Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 ripreso ufficialmente
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018