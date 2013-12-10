Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, aggiornamento sulle offerte

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso vede emergere un importante aggiornamento sulle offerte, alla luce delle ultime novità che giungono dalla Rete. In particolare, complice il lancio sul mercato di nuovi dispositivi concorrenti, il modello Android può essere ora acquistato con un esborso appena superiore ai 400 euro, per la felicità di coloro che sono alla ricerca di occasioni in questo particolare contesto. Si tratta della promozione da parte del sito SeTelefonando, ma, allo stesso tempo, va tenuto in considerazione il fatto che molti store stanno ormai raggiungendo questi livelli. Se si pensa che il device sta ricevendo in questi giorni l'aggiornamento del sistema operativo Androdi 4.3 e che a breve ci si potrà imbattere in Android Kit Kat 4.4, la questione diventa estremamente interessante.