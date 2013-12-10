Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance e aggiornamento Android 4.4, ecco la situazione

10/12/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è protagonista di un vero e proprio paradosso, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del sistema operativo. In particolare, come abbiamo riportato la scorsa settimana, SamMobile ha pubblicato l’immagine di una lista di dispositivi che, a quanto pare, sono sotto investigazione per la prospettiva di ricevere in futuro l’update Android Kit Kat 4.4. Nel dettaglio, è interessante evidenziare che l’azienda, interpellata sulla questione, non ha confermato ufficialmente le indiscrezioni, ma, allo stesso tempo, non si è nemmeno affrettata a smentire categoricamente un’ipotesi che, almeno sulla carta, sembrava essere inverosimile. Insomma, la questione è ancora aperta e, in attesa di risvolti positivi su Android Jelly Bean 4.1.2, si possono nutrire sensazioni non catastrofiche anche su altri tipi di aggiornamento.

