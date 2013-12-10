Samsung Galaxy S3, ripreso ufficialmente l'aggiornamento Android 4.3
[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà già nei prossimi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 in giro per il mondo. E’ quanto emerge in questi giorni, grazie alla nuova comunicazione da parte di Samsung UK, che ha confermato ufficialmente su Twitter di essersi messa alle spalle i bug segnalati dagli utenti nelle scorse settimane, riprendendo pertanto il processo di diffusione del firmware in questione. Non si conoscono bene i dettagli di questo nuovo update per il Samsung Galaxy S3, ma è praticamente certo che a breve sarà possibile toccarlo con mano in vari angoli d’Europa, senza dimenticare che sembrerebbe essere confermata l’assenza del pacchetto Samsung KNOX da questiono nuovo aggiornamento basato su Android 4.3. E’ questa la svolta definitiva per lo stesso Samsung Galaxy S3?
