Samsung Galaxy S Advance, nota ufficiale sull'aggiornamento Android 4.4

11/12/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede non smentita la prospettiva dell’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. A differenza di quanto in molti si aspettavano, infatti, la casa produttrice non ha voluto confermare le voci emerse la scorsa settimana tramite SamMobile, secondo cui il device è nell’elenco dei modelli per i quali è in corso un’investigazione da parte di Samsung, per capire se c’è effettivamente la possibilità di garantire l’update ad Android 4.4. Allo stesso tempo, però, non è arrivata nemmeno la smentita ufficiale da parte dell’azienda, secondo cui, appena ci saranno novità, queste verranno comunicate prontamente. Insomma, la questione relativa ai prossimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S Advance, in questo momento, è ancora tutta da definire, secondo quanto dichiarato dal brand coreano.

