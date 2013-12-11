Caricamento...

Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 per Tre: link al download

11/12/2013

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, in riferimento ai modelli brandizzati Tre. Si tratta di una svolta importante, soprattutto se si pensa che in questo modo si chiude in modo quasi definitivo la questione relativa al processo di diffusione del firmware nel nostro Paese. Il software I9505XXUEMKF, tra le altre cose, dovrebbe mettere da parte tutta una serie di bug che erano stati segnalati dagli utenti italiani, con la prospettiva di consentire un deciso passo in avanti nell’esperienza di utilizzo del modello in questione. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per vedere avviato nel più breve tempo possibile il ciclo riguardante la distribuzione di Android Kit Kat 4.4 per chi ha deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4. Clicca qui per il download via Odin dell'aggiornamento Galaxy S4 H3G.

