Samsung Galaxy S3 verso Android 4.3, arrivano due segnali

[caption id="attachment_5703" align="aligncenter" width="425"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere a stretto giro l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, grazie anche al fatto che il processo di diffusione del firmware è ripreso ufficialmente nel corso degli ultimi giorni, almeno per quanto riguarda il Regno Unito. Se da un lato la situazione è per certi versi ancora in sospeso, considerando che si attende ancora la disponibilità del suddetto aggiornamento via OTA, oltre ai primi commenti da parte di coloro che hanno avuto modo di toccare con mano il firmware, dall’altro va evidenziato che il rilascio di Android 4.3 in Italia, per il Samsung Galaxy S4, è ormai chiuso, dopo l’uscita dell’update per il modello brandizzato Tre. A questo punto, resta da concentrarsi solo sul Samsung Galaxy S3 per il brand.