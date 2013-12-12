Caricamento...

Samsung Galaxy S4, buone notizie dall'aggiornamento Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2013

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 si appresta ad andare incontro in tempi strettissimi alla piena diffusione dell’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. In particolare, come abbiamo riportato nella giornata di ieri, il colosso coreano sta ricominciando a diffondere il medesimo update anche per il Samsung Galaxy S3, come è stato del resto confermato anche da Samsung UK. Una svolta di questo tipo, per forza di cose, rappresenta un grandissimo incoraggiamento anche per gli utenti che hanno acquistato una versione del Samsung Galaxy S4 che, fino ad oggi, non ha ancora avuto di modo di ricevere il secondo firmware basato su Android 4.3, che dovrebbe risolvere tutti i problemi emersi durante lo scorcio iniziale del mese di novembre. Sarà un finale di 2013 positivo per chi ha deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S4?

