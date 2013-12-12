Samsung Galaxy S Advance, download per un nuovo aggiornamento
di Redazione
12/12/2013
[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance va finalmente incontro ad un nuovo aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. E' importante premettere che l'update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di portarsi a casa il modello in Polonia, ma soprattutto che la data di rilascio del firmware in questione risale al mese di maggio. Per questo motivo, è lecito non attendersi miglioramenti significativi, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare con i firmware che sono stati rilasciati per il Samsung Galaxy S Advance negli ultimi due mesi. Gli utenti che vogliono testare subito questo nuovo aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, possono collegarsi subito a accedere a questa pagina portando a termine la sua installazione via Odin.
