Samsung Galaxy S3, le ultime indicazioni sull'aggiornamento Android 4.3

Il Samsung Galaxy S3 vede leggermente rallentare il processo di diffusione dell'aggiornamento Android 4.3, in seguito all'annuncio di Samsung UK. Nonostante in molti si aspettavano un ciclo finalmente sbloccato sotto questo punto di vista, dalla comunicazione in questione in poi non sono emerse ulteriori novità e soprattutto rilasci da parte del colosso coreano. Insomma, la situazione è abbastanza instabile, anche se le indicazioni che giungono dal Samsung Galaxy S4, sia in termini di tenuta dell'update, sia per quanto concerne la velocità con cui l'aggiornamento in questione è stato diffuso per lo smartphone, lasciano pensare che la situazione dovrebbe evolvere in modo positivo nel giro di pochi giorni, o al più settimane. I possessori del Samsung Galaxy S3 non possono fare altro che incrociare le dita.