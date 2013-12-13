Samsung Galaxy S4, dettagli sulla Crystal Edition

[caption id="attachment_6291" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 si appresta ad essere lanciato in una nuova versione sul mercato, l’ennesima degli ultimi tempi. Stiamo parlando, più nel dettaglio, del cosiddetto Samsung Galaxy S4 Crystal Edition, che, a conti fatti, non presenta alcuna differenza rispetto alla versione tradizionale del dispositivo. L’unica distinzione tra il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S4 Crystal Edition risiede nel fatto che il secondo presenta dei cristalli Swarowski all’interno della cover posteriore. Tanto basta per far salire il prezzo dai canonici 420 euro che emergono in Rete come prezzo più basso per il device, agli oltre 650 dollari che, dal canto loro, sono richiesti per portare a termine l’acquisto del nuovo dispositivo. Quale sarà la risposta da parte della solita nicchia interessata al modello in questione?