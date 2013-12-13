Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, ecco gli ultimi Paesi che hanno ricevuto l'aggiornamento

13/12/2013

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance sta ricevendo l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean in giro per il mondo. Dopo il rilascio che è stato garantito a coloro che hanno deciso di acquistare il modello in Polonia, infatti, sono stati riscontrate ulteriori uscite per i modelli che sono in commercio in Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito. Se da un lato siamo al cospetto di una notizia senza ombra di dubbio positiva anche per gli utenti italiani, nonostante l’update non abbia ancora visto la luce qui da noi, allo stesso tempo va tenuto in considerazione il fatto che la data di uscita dei firmware che stanno vedendo la luce in questi giorni risalgono al mese di aprile, o al più maggio, rendendo impossibile prevedere grossi cambiamenti per l’utenza in possesso di un Samsung Galaxy S Advance.

