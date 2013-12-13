Samsung Galaxy S3, altro rilascio di Android per T-Mobile

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceve un ulteriore aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, questa volta in riferimento al modello T-Mobile, tra l’altro con modulo LTE. E’ questa la novità delle ultime ore per il popolare dispositivo coreano, confermando il trend che vedere per una volta gli Stati Uniti in prima linea sotto questo particolare punto di vista. Va detto che, secondo il changelog pubblicato parallelamente al rilascio del firmware per il Samsung Galaxy S3, anche questa soluzione software al momento non va ad inglobare alcune interessanti soluzioni software, come Samsung Knox. Resta da capire se l’update definitivo che vedrà la luce in Italia e nel resto d’Europa sarà concepito con tale peculiarità, oppure se sarà necessario accontentarsi di quanto sta emergendo in queste ore.