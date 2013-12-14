Caricamento...

Samsung Galaxy S4 con l'aggiornamento, ma in fiamme: nuova iniziativa di Nokia

14/12/2013

[caption id="attachment_6298" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, ma alcuni problemi minano l’immagine aziendale. E’ stato infatti segnalato un Samsung Galaxy S4 andato letteralmente a fuoco in questi giorni, con il brand coreano che ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema e di essere in contatto con l’utente che ha portato all’attenzione l’episodio. In un contesto di questo tipo, Nokia ha pensato di approfittare della situazione, affermando che sostituirà un Samsung Galaxy S4 bruciato con un Nokia Lumia di nuova generazione, anche se al momento non emergono ulteriori dettagli sul modello sostitutivo. Quale sarà la reazione da parte di Samsung ad un approccio di questo tipo da parte del brand finlandese? A breve ne sapremo di più.

