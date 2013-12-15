Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso in costante evoluzione

15/12/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede le questioni relative all'aggiornamento del sistema operativo e del prezzo più basso in costante evoluzione. La settimana che va a chiudersi, infatti, è stata caratterizzata in primo luogo da una serie di firmware in giro per l'Europa, basati su Android Jelly Bean 4.1.2, ma anche da un update che, a conti fatti, è stato concepito dal colosso coreano tra il mese di aprile e quello di maggio. Insomma, va tenuto in considerazione che, globalmente, la situazione non si può definire ancora sbloccata. La diffusione di Android Jelly Bean 4.1.2, in ogni caso, resta intrecciata ad una serie di promozioni interessanti, se si pensa che ora anche il sito Loweb consente di acquistare il Samsung Galaxy S Advance con un esborso pari a 149 euro.

