Samsung Galaxy S4, nuovo prezzo più basso online

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2013

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 protagonista di novità cruciali per i suoi potenziali acquirenti, considerano che ora è disponibile un nuovo prezzo più basso online. Il merito è del sito Spiderweb, che da qualche giorno a questa parte consente di portarsi a casa il popolare device affrontando una spesa pari ad appena 395 euro, la più bassa di sempre da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato lo scorso mesi di aprile. Si tratta di un interessante rapporto tra qualità e prezzo, soprattutto se si considera l'imminente periodo natalizio. Parallelamente, in ogni caso, non si può trascurare che molti store hanno deciso di scendere a questo livello, alla luce del lancio sul mercato di molti modelli concorrenti. Quali saranno i prossimi sviluppi per il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso?

Redazione Avatar

Redazione

