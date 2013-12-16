Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, la soluzione all'aggiornamento sarà temporanea?

16/12/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a regalare indicazioni, se si pensa che probabilmente la soluzione alla questione aggiornamento sarà temporanea. E' quanto emerge dalla Rete da alcuni giorni a questa parte, considerando che l'azienda ha messo a disposizione degli utenti, in giro per l'Europa, un update che è stato tuttavia concepito dalla casa produttrice tra il mese di aprile e quello di maggio. In particolare, l'update non dovrebbe presentare grandi differenze, rispetto a quello che ha visto la luce nel corso delle ultime settimane per parte degli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance. La sensazione, tuttavia, è che l'aggiornamento Jelly Bean in questione possa essere momentaneamente messo a disposizione di chi ha acquistato il device in Italia.

