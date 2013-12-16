Samsung Galaxy S3 e Samsung Knox, matrimonio impossibile con l'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 difficilmente potrà andare incontro ad un aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 in grado di includere Samsung KNOX. E’ questa la sensazione che è possibile maturare da alcuni giorni a questa parte, non solo per il rilascio che è stato ufficializzato nel Regno Unito da poco più di una settimana, ma anche per i feedback che giungono dagli Stati Uniti. E’ qui, infatti, che comincia ad aversi la distribuzione su larga scala dell’aggiornamento Android 4.3 di seconda generazione e, anche in questo caso, non vi è stato alcun riscontro del pacchetto che dovrebbe migliorare in modo significativo gli strandard di sicurezza del device. Non resta che attendere informazioni ufficiali sul rilascio definitivo per lo stesso Samsung Galaxy S3.