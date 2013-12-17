Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Google Play Edition, ecco Android Kit Kat 4.4.2

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento disponibile anche per il Samsung Galaxy S4 Google Play Edition in queste ore, considerando che il modello ha ricevuto ufficialmente Android Kit Kat 4.4.2. Si tratta di una notizia per diversi aspetti sorprendente, se si pensa che l'azienda aveva garantito al device solo pochi giorni fa il firmware Android 4.4, salvo poi allinearlo in tempi record al Nexus 5 e agli altri top di gamma appartenenti a questa famiglia. L'update, in ogni caso, ancora non è pronto al download via Odin per il Samsung Galaxy S4 che è in commercio in Italia, ma la situazione potrebbe sbloccarsi nel giro di poche ore. Va precisato che il nome in codice per questo nuovo aggiornamento del Samsung Galaxy S4 Google Play Edition è I9505GUEUCML4, mentre il peso dell'update è di circa 57 MB.