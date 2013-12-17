Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuovo rilascio per I9070PXXLPF

17/12/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede emergere segnali piuttosto strani, per quanto concerne la diffusione dell’aggiornamento Jelly Bean in Italia. In particolare, nel corso delle ultime ore è stato possibile notare che un nuovo update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance Tim NFC, che già in passato aveva avuto modo di andare incontro ad Android Jelly Bean 4.1.2. In questo particolare contesto, però, non si può fare a meno di mettere in evidenza che il firmware porta con sé  la sigla I9070PXXLPF, praticamente la stessa rispetto all’aggiornamento che ha visto la luce la scorsa estate, senza dimenticare che la date build risale al 10 giugno. Insomma, potrebbe trattarsi di un update minore per il Samsung Galaxy S Advance, il cui link al download è disponibile in questa pagina.

