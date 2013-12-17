Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 disponibile con I9300XXUGMK6

Redazione Avatar

di Redazione

17/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è più vicino al rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, alla luce di due segnali molto incoraggianti per gli utenti. In particolare, lo scorso fine settimana la casa produttrice ha avviato il rilascio di un nuovo firmware per gli oltre sessanta milioni di individui che hanno acquistato il modello, con uno specifico riferimento al firmware I9300XXUGMK6. Al momento, i commenti emersi da SamMobile sono incoraggianti, fermo restando che il pacchetto software continua a non contenere alcun riferimento al servizio Samsung KNOX. Lo stesso update I9300XXUGMK6, non a caso, in queste ore è stato messo a disposizione anche di coloro che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3 nel Regno Unito, attraverso l'operatore Vodafone, in attesa di nuovi commenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, dettagli sulla Black Edition

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuovo rilascio per I9070PXXLPF

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015