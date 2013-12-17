Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 disponibile con I9300XXUGMK6

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è più vicino al rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, alla luce di due segnali molto incoraggianti per gli utenti. In particolare, lo scorso fine settimana la casa produttrice ha avviato il rilascio di un nuovo firmware per gli oltre sessanta milioni di individui che hanno acquistato il modello, con uno specifico riferimento al firmware I9300XXUGMK6. Al momento, i commenti emersi da SamMobile sono incoraggianti, fermo restando che il pacchetto software continua a non contenere alcun riferimento al servizio Samsung KNOX. Lo stesso update I9300XXUGMK6, non a caso, in queste ore è stato messo a disposizione anche di coloro che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3 nel Regno Unito, attraverso l'operatore Vodafone, in attesa di nuovi commenti.