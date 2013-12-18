Samsung Galaxy S4, dettagli sulla Black Edition

[caption id="attachment_5399" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 si appresta ad arrivare sul mercato anche nella versione Black Edition, stando a quanto riportato in questi giorni da SamMobile. La sua presentazione, a quanto pare, dovrebbe avvenire durante il mese di febbraio, con lancio immediato sul mercato, anche se al momento è impossibile prevedere se l’appuntamento sarà fissato in concomitanza con un evento come il Mobile World Congress 2014, in programma a fine mese a Barcellona. Come avvenuto con il Samsung Galaxy S3 circa un anno fa, non dovrebbero esserci ulteriori differenze, rispetto alla tradizionale versione del Samsung Galaxy S4 che abbiamo potuto toccare con mano nel corso degli ultimi mesi qui in Italia. Sarà la Black Edition a garantire la spinta finale delle vendite, per un modello piuttosto controverso come il Samsung Galaxy S4.