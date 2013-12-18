Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, le aspettative sull'aggiornamento per Natale

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance sembra essere l’unico dispositivo di fascia media, destinato a passare un Natale senza informazioni sull’aggiornamento. E’ questa la sensazione che si può nutrire nel corso degli ultimi giorni in Rete, alla luce dell’approccio da parte della casa produttrice sul social network Twitter, relativamente ad una questione che ha ormai prosciugato di energie il target in questione. Se per il Samsung Galaxy S3 viene detto che sarà fatto di tutto per garantire la distribuzione di Android 4.3 in Italia entro la fine dell’anno, infatti, per il Samsung Galaxy S Advance il feedback è lo stesso di sempre. Samsung Italia, infatti, comunica di non avere, al momento, informazioni da condividere con il pubblico, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Jelly Bean.

