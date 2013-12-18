Samsung Galaxy S3, aggiornamento I9300XXUGMK6 in mezza Europa

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo proprio in queste ore una pioggia di aggiornamenti, basati sul sistema operativo Android 4.3. In attesa che in Italia la situazione si possa finalmente sbloccare, considerando che la divisione nostrana ha fatto sapere che farà di tutto per mettere a disposizione l’update per gli utenti entro la fine dell’anno, al momento è possibile nutrire sensazioni positive. L’update, nel dettaglio, ha messo piede in Paesi come Grecia, Austria, Romania e Croazia, sempre attraverso il firmware I9300XXUGMK6: il ritmo assunto dalla distribuzione dell’update, dunque, dovrebbe creare i giusti presupposti per fare questo step anche in Italia entro il periodo natalizio, a prescindere che gli utenti siano in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand, oppure di una variante marchiata.